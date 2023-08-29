T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/6 Esas 07/08/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara karar gereğince; taşınmazların bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalı aleyhine kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazlarla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmaların atılı bulunduğu 07/09/2023 günü saat 10:20'dan itibaren aşağıda belirtilen davalının duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. İLGİLİ KİŞİ : FADİME KARADAYI - İLGİLİ KURUM : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A,Şİ : AKPAM TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LİM. ŞTİTAŞINMAZ BİLGİLERİ: - Aydın İli, Söke İlçesi, Tuzburgazı Mahallesi, 115 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın 6.852,48 m2'lik taşınmazın 4.41 m2'lik mülkiyet ve 1049,10 m2'lik irtifak alanına

Basın No: ILN01883749

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