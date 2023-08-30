DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli iken kamu görevinden çıkartılan müteakiben kamu görevinden çıkarılması işlemine ilişkin olarak idare aleyhine işlemin iptali talepli dava açması sonucu Ankara 16'ncı İdare Mahkemesinin 29/12/2022 tarih ve Esas No:2022/1653, Karar No:2022/2931 sayılı "işlemin iptali" kararına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 02.03.2023 tarihli ve 2023/008 sayılı kararı ile kamu görevine iadesine karar verilen Mehmet Yasin GÜNEŞ'in (T.C. Kimlik No: 13226916000) MERNİS ve tebligata yarar adres bilgisi bulunamadığından göreve iade kararı tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince göreve iade kararının Yurt genelinde yayın yapan bir gazete ve internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalı'nda ilanen tebliğine,

Bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra göreve iade kararının tebliğ edilmiş sayılacağını, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Merkez Daire Başkanlığı/Ankara emrine katılmadığı takdirde, hakkında disiplin ve adli işlem başlatılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 29/08/2023

Basın No: ILN01884089

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