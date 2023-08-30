T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/44 Esas

DAVALI : YILDIZ KARABULUT-TC-31649057162

Davacı Garip KARABULUT vekili tarafından davalı Yıldız KARABULUT aleyhinize açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Verilen karar uyarınca; Davalı Yıldız KARABULUT'un adresi meçhul olduğundan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davacı" Davalı ile 2011 yılında evlendiklerini ve müşterek iki çocuklarının olduğunu, 2012 yılından beri ayrı yaşadıklarını ve bir araya gelmediklerini, davalıdan herhangi bir talebinin olmadığını ve tarafların boşanmalarına karar verilmesini" talep ve dava ettiğinden, davalı Yıldız KARABULUT'un Ön İnceleme duruşma günü olan 14.09.2023 günü saat:10.00'da duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde HMK.nun 231/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06.06.2023

Basın No: ILN01884190

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