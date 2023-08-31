KONU: 6306 sayılı kanun kapsamında Konya İli, Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 32886 Ada 4 Parselde Parselde bulunan arsa payınızın satışı

İHTAR EDEN: TAŞKENTLİLER YAPI GIDA TAR. OTO. PET. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MUHATAPLAR:

GÜLSER MİNAZ (ALİ KIZI, EMİNE MİNAZ VARİSİ), HÜSEYİN CİHAN (MEHMET EMİN OĞLU, AYŞE CİHAN VARİSİ) , GÜLSER ZİLELİ (ALİ KIZI)

Sayın Muhatap;

Arsa paydaşlarından TAŞKENTLİLER YAPI GIDA TAR. OTO. PET. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin 6306 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüm arsa paydaşlarına gazete, turpeks ,elden ve iadeli taahhütlü posta ile yaptığı toplantı daveti üzerine Konya İli, Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 32886 Ada 4 Parselde hissedar olan arsa paydaşları ile 07.08.2023 tarihinde saat 11:00'da Aydoğdu Mahallesi, Dr.Ahmet ÖZCAN Cad. No:4/4 Meram/KONYA adresinde toplantı yapılmış ve aşağıda verilen kararlar 2/3 çoğunluktan fazlası ile alınmıştır.

Alınan Kararlar;

Yapı Müteahhidinin TAŞKENTLİLER YAPI GIDA TAR. OTO. PET. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Küçük Aymanas Mahallesi Abdürreşit Cad. Çelenk Sk. No:5A/1 Meram/KONYA VD :827 061 5162) olmasına 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Arsa paydaşlarına 220 m2 arsa karşılığında 108 (±3) m2 emsalli 3+1 daire verilmesine, 170 m2 arsa karşılığında 80 (±3) m2 emsalli 2+1 daire verilmesine 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Toplantıya ve karara katılmayan arsa paydaşlarına, toplantı kararları ve sözleşme teklifinin 7201 sayılı kanuna göre bildirilmesine ve süre verilmesine, süresi sonunda anlaşma sağlamayan arsa paydaşlarına ait hisselerin ise 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında satışı yapılarak değerlendirilmesine 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir.

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yapılacak uygulamalar

MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/7/2013-28695)

( 2) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine (Ek ibare:RG-6/1/2023-32065) , toplantı yapılması gerekmeksizin ve herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir. Bu tebliğde, on beş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir.

Basın No: ILN01883318

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