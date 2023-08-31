KONU: 6306 sayılı kanun kapsamında Konya İli, Karatay İlçesi , Hacıveyiszade Mahallesi, 23782 Ada 4 Parselde bulunan arsa payınızın satışı

İHTAR EDEN: TAHSİN YAŞAR İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ

MUHATAPLAR: Mehmet Ali KÜÇÜKKARPUZ (Mehmet OĞLU)

Sayın Muhatap;

Arsa paydaşlarından TAHSİN YAŞAR İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ.'nin 6306 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüm arsa paydaşlarına elden, gazete ve iadeli taahhütlü posta ile yaptığı toplantı daveti üzerine Karatay İlçesi , Hacıveyiszade Mahallesi, 23782 Ada 4 Parselde hissedar olan arsa paydaşları ile 04.08.2023 tarihinde saat 10:00'da AYDOĞDU MAH. DR.AHMET ÖZCAN CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 4 MERAM / KONYA adresinde toplantı yapılmış ve aşağıda verilen kararlar 2/3 çoğunluktan fazlası ile alınmıştır.

Alınan Kararlar

Yapı Müteahhidinin TAHSİN YAŞAR İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ (HACI SADIK MH. FETİH CAD. NO:92/A KARATAY/KONYA, Selçuk V.D.8160529038) olmasına 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Arsa paydaşlarına 135 m2 arsa karşılığında 85 (±%3) m2 emsalli 2+1 daire, 180 m2 arsa karşılığında 112 (±%3) m2 emsalli 3+1 daire verilmesine ve verilecek dairelerin kura ile belirlenmesine 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Toplantıya ve karara katılmayan arsa paydaşlarına, toplantı kararları ve sözleşme teklifinin 7201 sayılı kanuna göre bildirilmesine ve süre verilmesine, süresi sonunda anlaşma sağlamayan arsa paydaşlarına ait hisselerin ise 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında satışı yapılarak değerlendirilmesine 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir.

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yapılacak uygulamalar

MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/7/2013-28695)

( 2) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine (Ek ibare:RG-6/1/2023-32065) , toplantı yapılması gerekmeksizin ve herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir. Bu tebliğde, on beş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir.

Basın No: ILN01883334

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