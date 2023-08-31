T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

Dosya No:2023/31 Tereke

Akselendi Mah. 11 Sk No:63 Akhisar/MANİSA adresinde mukim,54328322818 T.C. Kimlik nolu, İBRAHİM KINDIROĞLU'nun terekesinin Akhisar Sulh Hkuk Sulh Hukuk Mahkemesinin, 06/04/2023 tarih ve 2021/466 Esas,202311 Karar sayılı kararları ile TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıdını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği.Keyfiyet; İİK.nun 166. ve 218. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01883946

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