T.C. ERZURUM 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - İ L A N

Hakim 233820

e-imzalıdır

2022/21 Esas2023/8592022/108Ekrem ve Sariye oğlu, 10/06/1976 AŞKALE doğumlu, ERZURUM, AŞKALE, Dereköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. Umut Mah. 3849 Sk. No:12Karabağlar / İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:36160348720Şantaj, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek04/09/2021ERZURUM/MERKEZ01/06/2023Sanık Fatih Akay'ın katılana karşı "Şantaj" suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan TCK'nın 107/2. maddesi delaletiyle 107/1. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu nazara alınarak alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep bulunmadığından takdiren1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın yargılama sürecinde olumsuz bir tutum veya davranışının bulunmaması lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek, cezası TCK.nın 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek 10 ay hapis ve 4 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında başkaca artırım veya azaltım yapılmasına yer olmadığına, sanığa verilen günbirim sayısı adli para cezasının TCK'nın 52/2 maddesi gereği sanığın ekonomik sosyal durumu, mal varlığı geliri nazara alınarak bir gün karşılığı 35,00-TL'den hesap edilerek sanığın140,00-tl adli para cezası ile cezalandırılmasına,Sanık Fatih Akay'ın katılana yönelik üzerine atılı "hakaret" suçusübuta erdiğinden sanığın eylemine uyan TCK madde 125/2 delaletiyle 125/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının yoğunluğu nazara alınarak alt sınırdan ayrılma sebebi bulunmadığındantakdiren ve tercihen 3 ay hapiscezası ile cezalandırılmasına, sanığın yargılama sürecinde olumsuz bir tutum veya davranışının bulunmaması lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek, cezası TCK.nın 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,Sanık Fatih Akay'ın katılana karşı "kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etme"suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan TCK'nın 134/2. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu nazara alınarak alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep bulunmadığından takdiren2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,sanığın yargılama sürecinde olumsuz bir tutum veya davranışının bulunmaması lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek, cezası TCK.nın 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,Sanığın adli sicil kaydında görülen İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 24/06/2014 keşinleşme tarihli ve 2014/342 Esas 2014/360 Karar sayılı ilamı ile verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmünün kesinleşmesinden sonra ve TCK 58/2-a,b maddesinde yazılı süreler geçmeden Şantaj, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek suçlarını işlendiği, bu itibarla alınan ilamın tekerrüre esas olduğu anlaşıldığından, sanığa verilen cezaların TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verildiği,kararın sanığın yokluğunda verildiği, bu nedenle kararın sanığa tebliği gerektiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçirilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin sanığa tebliğ gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden sanık hakkında verilen bu kararın tebliği mümkün olmadığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31 maddeleri uyarınca Resmi Gazete ileilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra mahkememize sanık hakkında verilen kararı istinaf edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağıtebliğ olunur.23/08/2023

Basın No: ILN01884182

#ilan.gov.tr