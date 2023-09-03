TOPLANTI DAVETİ

Muhataplar Ayşe AKBABA (Ramazan KIZI, Ramazan Karataş Varisi) , Filiz KARATAŞ (Abdülsami KIZI,Ramazan Karataş Varisi), Zeynep KARATAŞ (Ramazan KIZI Ramazan Karataş Varisi ) , Habibe KARATAŞ (Ramazan KIZI Ramazan Karataş Varisi ), Ceylan YAMAN (Abdullah Oğlu Elbirliği No:88905320 Hissesi), Fatmagül ATMACA (Abdullah KIZI , Elbirliği No:88905320 Hissesi), Sevgi DEMİRCİ (Abdullah KIZI , Elbirliği No:88905320 Hissesi), Seher ÖZDEMİR (Abdullah KIZI , Elbirliği No:88905320 Hissesi), Nimet KUZUCU (Mehmet İhsan KIZI), Mehmet Ali GÜNEŞ (Halis OĞLU), Mehmet KOYUNCU (Ahmet OĞLU)

Tapu Kayıtlarında Konya ili, Meram İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 41117 Ada 1 Parselde bulunan yapı RİSKLİ YAPI haline gelmiştir.

6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği kapsamında MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/7/2013-28695) (2) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar vermek amacı ile 09.09.2023 tarihinde saat 15:00'da Kılınçarslan Mah. Denizli Sok. no:21/A Selçuklu/KONYA dresinde tüm arsa paydaşları ile toplantı yapılacaktır.

Toplantıya şahsınızın yada 6306 sayılı kanun kapsamında iş ve işlemler için vekalet verdiğiniz vekilinizin katılmasını ihtaren bildiririm.31.08.2023

Basın No: ILN01884846

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