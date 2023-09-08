İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/249

DAVALI : ALİ ÇAKIR

Davacı Habibe Çakır tarafından tarafından davalı Ali Çakır aleyhine mahkememizde açılan Yardım Nafakası davasında,

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, Manisa İli, Soma İlçesi, Yağcılı Mah/köyü, Cilt 64, Hane 93, BSN 15'de nüfusa kayıtlı, 10667801896 T.C. Kimlik numaralı, Mehmet Ali ve Sadet oğlu, Soma 19/10/1962 doğumlu davalı Ali Çakır'a ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Ön inceleme duruşma günü olan 02/11/2023 günü saat 10:00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının muvafakatınız olmadan iddiasını değiştirebileceği gibi genişletebileceği, yokluğunuzda karar verilebileceği, HMK.nun 139, 150 maddeleri uyarınca ön inceleme duruşma gününün ve ön inceleme davet tutanağının ihtaren tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01888416

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