T.C. ADİLCEVAZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/47 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

Mahkememizde görülmekte olan "Gaipliğe Karar Verilmesi" davası nedeniyle yapılan açık yargılama neticesinde verilen ara karar gereğince; M.Sıddık ve Ayten oğlu, 05.04.1978 Adilcevaz doğumlu, 33877090096 TC Kimlik Numaralı, son ikametgahı Atatürk Mah. 720. Sk. No:12 Adilcevaz/BİTLİS olan Mehmet Tayyar Kacar'dan 25 yıl öncesinden bu yana haber alınamadığı iddiası bulunmakta olup, Mehmet Tayyar Kacar hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET TAYYAR KACAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde Mehmet Tayyar Kacar hakkında gaiplik karar verilebileceği hususu, ilanen tebliğ olunur. 25/04/2023

GAİP

TC KİMLİK NO : 33877090096

ADI SOYADI : MEHMET TAYYAR KACAR

BABA ADI : M SIDDIK

ANA ADI : AYTEN

DOĞUM TARİHİ : 05/04/1978

DOĞUM YERİ : ADİLCEVAZ

İKAMETGAH ADRESİ : Atatürk Mahallesi 720. Sokak No:12Adilcevaz/ BİTLİS

Basın No: ILN01888427

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