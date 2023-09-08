T.C.İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2021/17 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN:
Özellikleri :
Taşınmaz tapu kayıtlarına uygun olarak Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mesudiye mahallesi, 436 ada, 77 parselde bulunan, ana taşınmaz niteliği Elma Bahçesi olan ve toplam alanı 20.286,00 m² olan tarım arazisidir. Parsel düz, sulanabilir, yerleşim yerine yakın ve Bursa - Eskişehir karayoluna 540 mt, İnegöl 1/100.000 ölçekli imar plan sınırına ise 57 mt çizgisel mesafede bulunmaktadır. Parsel hububat hasatı sonrası toprak işlemesi yapılmış durumdadır.
Adresi :
Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mesudiye mahallesi, 436 ada, 77 parsel. İnegöl / BURSA
Yüzölçümü :
20.286 m2
İmar Durumu :
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğünün 29.08.2022 tarihli cevabi yazısından anlaşılacağı üzere bahse konu taşınmaz 1/5.000 Ölçekli İnegöl Revizyon - İlave Nazım İmar Planı Kapsamında "Ova Koruma Alanı" olarak tanımlıdır.
Kıymeti :
12.000.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04.10.2023 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11.10.2023 - 13:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02.11.2023 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09.11.2023 - 13:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01888422
#ilan.gov.tr