T.C.İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/17 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04.10.2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 11.10.2023 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02.11.2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 09.11.2023 - 13:45

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Taşınmaz tapu kayıtlarına uygun olarak Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mesudiye mahallesi, 436 ada, 77 parselde bulunan, ana taşınmaz niteliği Elma Bahçesi olan ve toplam alanı 20.286,00 m² olan tarım arazisidir. Parsel düz, sulanabilir, yerleşim yerine yakın ve Bursa - Eskişehir karayoluna 540 mt, İnegöl 1/100.000 ölçekli imar plan sınırına ise 57 mt çizgisel mesafede bulunmaktadır. Parsel hububat hasatı sonrası toprak işlemesi yapılmış durumdadır.Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mesudiye mahallesi, 436 ada, 77 parsel. İnegöl / BURSA20.286 m2Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğünün 29.08.2022 tarihli cevabi yazısından anlaşılacağı üzere bahse konu taşınmaz 1/5.000 Ölçekli İnegöl Revizyon - İlave Nazım İmar Planı Kapsamında "Ova Koruma Alanı" olarak tanımlıdır.12.000.000,00 TL%10Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01888422

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