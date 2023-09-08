T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 11:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Fatih İlçesi, Rüstempaşa mahallesi, Büyük Çukur Han Alt Kat Mevkii, 430 Ada, 79 Parsel, 61,00 m2 yüzölçümlü, Kagir Mağazanın tamamıdır. Yaklaşık 61 m2 brüt, 48 m2 net kullanım alanlıdır. Zemini mermer döşelidir. Duvarları taştan, tavanı tonozlu yapıdadır. Giriş kapısının hemen karşısında bir mutfak nişi oluşturulmuştur. Burada mermer tezgâh, evye ve tezgâh altında modüler mutfak dolapları mevcuttur. Adres: Rüstempaşa Mahallesi, Asmaaltı Caddesi,No:1B Büyük Çukur Han Alt Kat Fatih / İSTANBULFatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.01.2023 tarihli yazısına göre, 430 ada 79 parsel sayılı yerin İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 1.Derece Koruma Bölgesine, Geleneksel Ticaret Alanında kaldığı, Tescilli Anıt Eser kaydı bulunduğu, Koruma Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtilmiştir.4.000.000,00 TL%204,00 m'den yukarı havası Canbaz Han Caddesinde 7, 5 ve Mahkeme S. 5 Kapı Nolu odalara aittir beyanı vardır. 87 P. Nolu Hanın Umumi Methalinde İştiraki Daimi tasarruf hakkı vardır.

06/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01888899

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