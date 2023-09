T.C. SAFRANBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Katip 253173 Hakim 132572

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, tarafları ve niteliği aşağıda yazılı bulunan taşınmazın davacı Teiaş Genel Müdürlüğü Tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, Taşınmazın malikinin davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 günlük süresi içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, bu taşınmazda hak sahibi olduğunu iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara ilişkin olarak da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşerek mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ve kamulaştırma bedelinin, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Safranbolu Şubesi'nde açılacak hesaptan maliklere ödeneceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR. 07/09/2023

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu'nun27.02.2020 tarih 5-163 no'lu Kamulaştırma Kararı ile SAFRANBOLU Safranbolu TM-Yeniçıraklar KÖK ENH 'nın yapımı için alınan davacı idarece kamulaştırılacak alan ve irtifak hakkı sebebiyle aşağıda kamulaştırmayı yapan idare tarafından (tespit edilen değeri aşağıda belitilen) taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiğinden,

DAVA KONUSU TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERLER VE DOSYA NO.

1- (Dosya No: 2023/130 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 108 ada, 69 parsel sayılı 474,67 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 102,96 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri1.498,39.-TL) taşınmazın, Malikleri; Müteveffa SATİYE ERDOĞAN, Dahili Davalı MEHMET ERDOĞAN, Dahili Davalı NAZMİYE UYSAL, Dahili Davalı FATMA KANAT (Duruşma Tarihi : 28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

2- (Dosya No: 2023/131 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 108 ada, 70 parsel sayılı 1783,51m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 562,93 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri4.167,09.-TL) taşınmazın, Malikleri; FATMA ÜNGÖR (Duruşma Tarihi : 28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

3-(Dosya No: 2023/132 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 108 ada, 39 parsel sayılı 1231,43 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 165,02 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri1.221,56.-TL) taşınmazın, Malikleri; BURHAN GÖKTEPE (Duruşma Tarihi : 28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

4- (Dosya No: 2023/133 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 108 ada, 37 parsel sayılı 839,08 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 514,38 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri3.807,70.-TL) taşınmazın, Malikleri; MUKADDER KURTCUOĞLU, HANİFE KURTCUOĞLU, SEDAT KURTCUOĞLU, SAFİYE KARA (Duruşma Tarihi : 28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

5- (Dosya No: 2023/134 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 112 ada, 1 parsel sayılı 5980,55 m² yüzölçümlü Tarla vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1295,72 m², irtifak hakkı ve 10,58 m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri9.815,33.-TL) taşınmazın, Malikleri; MÜRÜVVET UÇAR, AYSEL UÇAR, Müteveffa ALİ OSMAN UÇAR, Dahili Davalı NAZMİYE UÇAR, Dahili Davalı AYDIN UÇAR, Dahili Davalı KEMAL UÇAR, Dahili Davalı AYHAN UÇAR (Duruşma Tarihi : 28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

6- (Dosya No: 2023/135 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 110 ada, 2 parsel sayılı 682,03 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 494,87 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri3.663,28.-TL) taşınmazın, Malikleri; MÜZEYYEN ÜNGÖR, SEYCAN ÜNGÖR, SEVİM ÜNGÖR (Duruşma Tarihi : 28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

7- (Dosya No: 2023/136 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 111 ada, 1 parsel sayılı 1468,59 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 12,57 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri93,05.-TL) taşınmazın, Malikleri; SALİH KARACAN, HATİCE KARACAN, CEMİLE KARACAN, MEHMET ALİ KARACAN (Duruşma Tarihi :28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

8-(Dosya No: 2023/137 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 111 ada, 2 parsel sayılı 4581,70 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 1410,37 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri10.440,26.-TL) taşınmazın, Malikleri; KAMİL ÖZTÜRK, SATİYE ORTAKCI, SARE KIRMA, Müteveffa FATMA ERGÜL(Duruşma Tarihi :28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

9- (Dosya No: 2023/138 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 125 ada, 42 parsel sayılı 466,47 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 228,94 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri1.694,73.-TL) taşınmazın, Malikleri; MİTHAT IŞILDAK, Müteveffa İBRAHİM IŞILDAK, Dahili Davalı MEHMET IŞILDAK, Dahili Davalı NAHİDE GÖKKAYA, Dahili Davalı AYŞE IŞILDAK (Duruşma Tarihi : 28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

10- (Dosya No: 2023/139 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 125 ada, 48 parsel sayılı 992,11 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 345,16 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri2.555,05.-TL) taşınmazın, Malikleri; YAŞAR ÖZYILMAZ, AYŞE ÖZTÜRK, TUĞÇE KUBAT, ASLI NAMLI, CEMİLE ÖZYILMAZ, MEHMET ÖZYILMAZ (Duruşma Tarihi : 28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

11-(Dosya No: 2023/140 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 125 ada, 50 parsel sayılı 2467,15 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 660,79 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri4.891,50.-TL) taşınmazın, Malikleri; Müteveffa HATİCE SELVİ, SEBATİ SELVİ, EMİNE SELVİ, ALİ SELVİ (Duruşma Tarihi :28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

12- (Dosya No: 2023/141 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 125 ada, 14 parsel sayılı 1868,13 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 519,66 m², irtifak hakkı ve 12,76 m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri4.116,66.-TL) taşınmazın, Malikleri; AYŞE MUTLU, ŞÜKRÜ MERİÇ, MUSTAFA MERİÇ, AYŞE MUTLU, SATİYE DARDOĞAN (Duruşma Tarihi : 28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

13- (Dosya No: 2023/142 Esas) Karabük İli, Safranbolu İlçesi Çıraklar Köyü, 125 ada, 38 parsel sayılı 789,40 m² yüzölçümlü Bahçe vasfındaki (Kamulaştırılacak irtifak alanı 15,44 m², irtifak hakkı ve 0m² pilon yeri için kamulaştırmayı yapacak idarece tespit edilen değeri114,29.-TL) taşınmazın, Malikleri; Müteveffa ŞAZİYE TUNCAY, Dahili Davalı EMİNE UYANIK, Dahili Davalı YETER AYTEKİN, Dahili Davalı MELAHAT DEMİREL, Dahili Davalı MAHİR TUNCAY, Dahili Davalı ŞAZİYE UMAY, Dahili Davalı MUHAMMET TUNCAY, Dahili Davalı MAHİR TUNCAY, Dahili Davalı SERKAN TUNCAY (Duruşma Tarihi :28/09/2023- Duruşma Saati: 14:30, Duruşma Yeri : Safranbolu Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu )

