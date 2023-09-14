T.C. BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Tebligat Konusu : Mali Teklif Tebliği

Tebligat Muhatabı : Fatma Rana ERDAL



İlçemiz Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi (müstafi) Öğretmeni Fatma Rana ERDAL (TCKN: 49327468070) hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporundaki teklife ilişkin olarak Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 06.04.2023 tarih ve E-35580060-903.08.02-73907931 sayılı "Mali Teklif" yazısı adresinin bilinmemesi ve tespit edilememesinden dolayı tebliğ edilememiş olup, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın neşri tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde hazır bulunması, aksi takdirde mali teklif yazısını tebliğ aldığı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01891424

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