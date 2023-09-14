T.C. ÇERKEŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

Sıra

No Ada Parsel İlçe mahalle Yüz ölçümü M2 Niteliği Muhammen bedel Geçici Teminat Muhammen Bedelin %3'ü İhale Saati 1 30 140 Karamuklu mah. 135,37 Daire 2.500.000,00 75.000,00 11:00

2 151 13 Yeni Mah. 139,78 Daire 2.300.000,00 69.000,00 11:00

Belediyemize ait yukarıdaki dairelerin , 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45'inci maddesine göre 28/09/2023 Perşembe günü saat:11,00 'de Belediye Toplantı Salonunda ihale ile satışı yapılacaktır.

Nüfus Cüzdanı fotokopisi Adres Beyanı. İrtibat için telefon, fax numarası. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi. Geçici teminat makbuzu İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Belediyemize borcu yoktur belgeleri. Taşınmazın görüldüğüne dair belge.

2- Şartname Çerkeş Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve şartnamenin 500,00 TL. bedel karşılığında satın alınması zorunludur.3-İstekliden istenilecek belgeler.

Basın No: ILN01890940

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