T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 11:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/10/2023 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 11:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2023 - 11:11

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Denizli İl, Pamukkale İlçe, Karahayıt Mahalle, 202 Ada, 6 Parseldekayıtlı taşınmaz. Adresi: Karahayıt Yolu Üzeri Pamukkale / DENİZLİ: 26.267,55 m2: 5.253.510,00 TL: %0: 1/1000 Ölçekli Pamukkale - Hierapolis Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı Koruma ve Gelişme Planında "Tarım Alanı, Yol ve AntikKanal" (Kesinlikle Yapı Yapılamaz). 1. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanında kaldığından ve İmar Planında "Kesinlikle Yapı Yapılamaz": Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır 01/06/1990 Y:5114. - 01/061990-5114 - 1.derece arkeolojik sit alanıdır. | ? 05082020 - 18056

10/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01891222

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