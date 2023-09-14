T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/14 SATIŞ - TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2020/14 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Denizli İl, Pamukkale İlçe, Karahayıt Mahalle, 202 Ada, 6 Parselde
kayıtlı taşınmaz. Adresi: Karahayıt Yolu Üzeri Pamukkale / DENİZLİ
YÜZÖLÇÜMÜ
: 26.267,55 m2 KIYMETİ
: 5.253.510,00 TLKDV
: %0
İMAR DURUMU
: 1/1000 Ölçekli Pamukkale - Hierapolis Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı Koruma ve Gelişme Planında "Tarım Alanı, Yol ve AntikKanal" (Kesinlikle Yapı Yapılamaz). 1. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanında kaldığından ve İmar Planında "Kesinlikle Yapı Yapılamaz"
KAYDINDAKİ ŞERHLER
: Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır 01/06/1990 Y:5114. - 01/061990-5114 - 1.derece arkeolojik sit alanıdır. | ? 05082020 - 18056
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 11:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/10/2023 - 11:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 11:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2023 - 11:11
10/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01891222
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