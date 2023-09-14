T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.:İstanbul İli, Pendik İlçesi , 10989 Ada, 5 Parsel, GÜZELYALI Mahalle,Arsa nitelikli taşınmazınborçluA****n B****k adına kayıtlı olup satışa konudur.: Yeni Yapı Ruhsatı 24.04.2000 tarih ve 1/18 sayılı olduğu görülmüştür. Taşınmazın tadilat ruhsatı bulunmamaktadır.: Taşınmazın herhangi bir yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır.Ana taşınmaz olan 10989 Ada, 5 Parsel için yapılan incelemelerde söz konusu mimari proje ve yapı ruhsatına göre 12 adet daire bulunmakta iken, mahal kullanımında 15 adet daire yapılmıştır. Ayrıca binanın tabanında itibaren komple büyüdüğüne daire 01.05.2000 tarihli Yapı Tatil Tutanağı ve 16.06.2000 tarihli büyümelere dair yıkım ve para cezası içeren Encümen Kararı bulunmaktadır. Söz konusu kararlar ile yapi ruhsatsız hale gelmiş olup, kat irtifakı ve kat mülkiyeti de kurulmamıştır. Tespite konu arsa doğu yönden Selahaddin Eyyübi Caddesi'ne yaklaşık 18,00 metre cephesi bulunmakta olup, derinliği ise yaklaşık 23,00 metredir. Arsa üzerinde ruhsatı hükümsüz olan 1 adet yapı bulunmaktadır. Mahallinde 33 kapı numaralı; bina bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat olarak inşa edilmiştir. Mahalline göre; bodrum katta; 3 adet daire, zemin katta; 3 adet daire, bina girişi, 3 normal katta 3'er daire olmak üzere toplam 15 daire bulunmaktadır. Daire alanları 90-100 m2 arasında katta konuma göre değişmektedir. Mevcutta bina girişi, zemin katından, güneydoğu yönünden sağlanmaktadır. Yapının yerinde ölçülen zemin kat dış ölçüleri 16 x 19 m dir. Yapının bodrum katı 296 m2 alanlı, zemin katı 302 m2 alanlı, bina giriş terası 15 m2 normal katları her biri ise 320 m2 alanlı olup, 5 katlı bir yapı bulunmaktadır. Binanın tamamı 1573,00 m2 alanlıdır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir doğrama ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk alüminyum profil kaplıdır. Binada asansör, otopark, yangın merdiveni bulunmamaktadır. Söz konusu binada herhangi bir kat irtifakı/mülkiyeti bulunmamaktadır. Binada yer alan dairelerin 13 tanesi mal sahipleri ve 2 tanesi kiracılar tarafından kullanılmakta olduğu beyan edilmiştir. Binada dava konusu borçlu hissedar olan A****n B****k'in hissesine ait herhangi bir dairenin olmadığı tespit edilmiştir.Güzelyalı Mahallesi, Selahaddin Eyyübi Caddesi, No:33 Pendik / İSTANBUL408,94 m2Şartname ilan dosyasında geniş evsafı ile mevcuttur.331.899,69 TL ( Hissesi Karşılığı)%20Dosyamız ve tapu kaydı gibi olup ;İcrai ve kamu hacizleri ve ipotek mevcuttur.

12/09/2023 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01891538

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