DUYURU: TOPLANTIYA DAVET

Sn: Mehmet Özcan ÖDER ve Sn: Hasan ÖDER Konya İli Selçuklu İlçesi 28833 ada 2 parsel üzerindeki binalar 6306 sayılı yasa kapsamında riskli bina olarak tespit edilmiştir. Arsa hissedarlarından Hasan ÖDER'İn varisi olduğunuz anlaşılmıştır.

Ancak nüfus kayıtlarında adınıza veya adresinize ulaşılamamaktadır. 6306 sayılı yasa ve uygulama, yasalarımıza göre bu parselde yapılacak yeni uygulama için BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 407. SK. NO:7 SELÇUKLU/KONYA adresinde 18.09.2023 tarihinde saat 11:00 da yapılacak olan toplantıya sizin veya kanuni temsilcinizin gelmeleri ilanen tebliğ olunur.

AHMET ALTUNEL TEL: 0 553 124 2424

Basın No: ILN01892094

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