KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

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Ambalaj Atıkları

Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı

2.600.000,00 TL

2000 Ton Ambalaj Atığı Firmaya Teslim Edilinceye Kadar

78.000,00 TL

İl Sınırları İçerisinde Yayımlanan Gazetede 2 Defa, İstanbul'da Yayın Yapan Gazetede 1 Defa ve Belediye İnternet Sitesi İle İlan Panosunda İlanı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "AÇIK TEKLİF USULÜ)

500,00 TL

27/09/2023

SAAT:15:00