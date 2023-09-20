OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN TEBLİGAT

ADI SOYADI TC Bilal ŞENER 22…….94 Evşen ŞENER TC Kimlik Numarası Bulunamamıştır. Ruşen ŞENER 33…….76

Osmaniye İli Merkez İlçesi Raufbey Mahallesi 9568 Sk. No:18 (YKN:221132), (eski 12 ada 4 parsel, yeni 1195 Ada 20 Parsel) adersinde bulunan listede adı geçen yapı bağımsız birim maliki,hissedarı ve varsa kiracılarınaOsmaniye İli Merkez İlçesi Raufbey Mahallesi 9568 Sk. No:18 (YKN:221132), (eski 12 ada 4 parsel, yeni 1195 Ada 20 Parsel) adresinde bulunan yapı Osmaniye Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 6306 Sayılı Afet Riskim Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Gereğince Riskli Yapı Olarak tespit edilmiştir.6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendine göre binanızı yıkmanız veya güçlendirme yapılması için 60 (altmış) gün ve yine 6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. Bendinin c fıkrası gereği yapı maliklerince veya hissedarlarınca yazımızın tebliğine müteakip 30 (otuz) gün içinde Riskli Yapının güçlendirme yapılması veya insandan ve eşyadan tahliye edilerek yıktırılması işleminin belirtilen süre içerisinde yaptırılma için süre verilmiş olup ilgili yapı maliklerinin sistemde kayıtlı adres bilgilerine tebligat gönderilmiş olmasına rağmen tebligatların ulaşmaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.İlanen ve tebliğen duyurulur.

Basın No: ILN01893736

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