T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 26.09.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 00:02
ESAS NO : 2023/985 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle mahallesi
ADA NO : 1195
PARSEL NO : 17
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI : İmmihan GÜRSAKAL, Halil GÜRSAKAL, Hatice GÜRSAKAL, Ayşe GÜRSAKAL, Yılmaz GÜRSAKAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi 1195 ada
17 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir belediye
Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/985 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.21/08/2023
Basın No: ILN01896612
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