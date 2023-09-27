T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/130 Esas

DAVALI : ALİ TOLGA SAYLAN Kartaltepe Mah.Teyyareci Nurettin Sk. No:5 İç Kapı No:2Kartal/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/12/2023 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01898244

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