T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/37 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 13:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 13:57

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 13:33

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, KARAMAN Mahalle/Köy, düzdağı Mevkii, 2307 Ada, 46 Parsel, Sakarya ili, A ...Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karaman Mah, Düzdağı Mevkii,2307 Ada,46 Parsel , 2..821,76 M2 Li Tarla Vasfında Taşınmaz.Adapazarı/ SAKARYAYüzölçümü : 2.821,76 m2Kıymeti : 2.539.584,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:20/09/2023Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, KARAMAN Mahalle/Köy, düzdağı mevkii Mevkii, 3580 Ada, 1 Parsel, Sakarya ...Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karaman Mah,Düzdağı Mevkii, 3580 Ada,1 Parsel 1.030,36 M2 Li Arsa Vasfında Taşınmaz.Adapazarı/ SAKARYAYüzölçümü : 1.030,36 m2Kıymeti : 3.400.188,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

20/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01898297

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