2023/37 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/37 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, KARAMAN Mahalle/Köy, düzdağı Mevkii, 2307 Ada, 46 Parsel, Sakarya ili, A ...
Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karaman Mah, Düzdağı Mevkii,2307 Ada,46 Parsel , 2..821,76 M2 Li Tarla Vasfında Taşınmaz.Adapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 2.821,76 m2
Kıymeti : 2.539.584,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 13:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 13:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 13:57
20/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Örnek No:55*
T.C.
SAKARYA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/37 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/37 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, KARAMAN Mahalle/Köy, düzdağı mevkii Mevkii, 3580 Ada, 1 Parsel, Sakarya ...
Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karaman Mah,Düzdağı Mevkii, 3580 Ada,1 Parsel 1.030,36 M2 Li Arsa Vasfında Taşınmaz.Adapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 1.030,36 m2
Kıymeti : 3.400.188,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 13:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 13:33
20/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01898297
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