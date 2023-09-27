T.C. SELENDİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 28.09.2023 00:00
ESAS NO: 2023/105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115 esas sayılı toplam 11 adet Manisa ili Selendi İlçesi kamulaştırma dosyaları
TOPLU İLAN METNİKAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
|S.
No
|Esas No
|Davacının Adı Ve Soyadı
|Davalının Adı ve Soyadı
|Davanın Nev'i
|Mahalle/Köy
|Ada No
|Parsel No
|İrtifak(m2)
|Mülkiyet (m2)
|Duruşma
Tarihi
|1
|2023/105
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Halil İbrahim Kaya
|Kamulaştırma
|Kınık
|148
|1
|13,53
|6,76
|03/10/2023
|2
|2023/106
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Dursun Erol mirasçıları; Fatma Erol Seven, Durmuş Erol, Sergen Erol
|Kamulaştırma
|Halılar
|110
|1
|471,55
|5,76
|03/10/2023
|3
|2023/107
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Fatma Özçelik, Cengiz Özçelik, Sinan Özçelik
|Kamulaştırma
|Eskicami
|120
|5
|1.716,03
|4,68
|03/10/2023
|4
|2023/108
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Halil Yeşilkula vasi Mustafa Yeşilkula
|Kamulaştırma
|Eskicami
|118
|3
|1.806,42
|4,84
|03/10/2023
|5
|2023/109
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Nurullah Tunca Mirasçıları, Fadime Tunca, Makbule Tunca, Zennure Sarı, Necati Tunca, İsmihan Karabulut, Şaban Tunca
|Kamulaştırma
|Karakozan
|106
|112
|105,93
|-
|03/10/2023
|6
|2023/110
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Nurullah Sarı
|Kamulaştırma
|Karakozan
|106
|114
|69,38
|-
|03/10/2023
|7
|2023/111
|Türkiye ElektrikDağıtım A.Ş.
|Halil Güven mirasçıları; Ramazan Güven, Ünzile Cahan, Yusuf Güven, Leyla Doğrul, Gülay Güven, Fatma Çoban, Fevzi Güven, Ahmet Güven
|Kamulaştırma
|Karakozan
|106
|118
|447,66
|-
|03/10/2023
|8
|2023/112
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Cennet Akkoç, Fadime Gürbüz, Döndü Kaya, Durdu Özobuz, Durkadın Ünlü, Emrullah Firdan, Celal Firdan, Sebattin Firdan, Emine Alp, Dursun Firdan, Durdu Karadaş, Zeynep Koç, Dudu Dönmez, İrfan Gürbüz, Halil Gürbüz, Arife Topuz, Emine Kaplan, Cemil Kaşar, Fatma Bozkurt, Gülserin Kaşar, Durdu Firdan, Ayşe Kaya, Hüseyin Koşar, Nurten Akıncı, Hesna Karadaş, Nilüfer Karadaş, Döndü Firdan, Aslı Karadaş, Medine Karadaş, Kader Akkoç, Arife Karadaş, Özgül Yıldız, Adil Karadaş, Özlem Gülmez, Halil İbrahim Karadaş, Durdu Karadaş, Hanife Karadaş Hatice Atalay, Yılmaz Karadaş
|Kamulaştırma
|Avlaşa
|114
|4
|1.307,29
|8,04
|03/10/2023
|9
|2023/113
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Mehmet Firdan
|Kamulaştırma
|Avlaşa
|114
|5
|0,98
|-
|03/10/2023
|10
|2023/114
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Halil İbrahim Çelik mirasçıları; Mehmet Çelik, İmdat Çelik, Zennure Çelik, Hanım Aktay, Türkan Çelik, Tolga Çelik, Emine Çelik, Alim Çelik, Meryem Sönmez
|Kamulaştırma
|Avlaşa
|116
|8
|1.411,85
|10,13
|03/10/2023
|11
|2023/115
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Ufuk Çelik
Basın No: ILN01898810
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