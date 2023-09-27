T.C. SELENDİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115 esas sayılı toplam 11 adet Manisa ili Selendi İlçesi kamulaştırma dosyaları

TOPLU İLAN METNİKAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

S.

No Esas No Davacının Adı Ve Soyadı Davalının Adı ve Soyadı Davanın Nev'i Mahalle/Köy Ada No Parsel No İrtifak(m2) Mülkiyet (m2) Duruşma

Tarihi 1 2023/105 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Halil İbrahim Kaya Kamulaştırma Kınık 148 1 13,53 6,76 03/10/2023 2 2023/106 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Dursun Erol mirasçıları; Fatma Erol Seven, Durmuş Erol, Sergen Erol Kamulaştırma Halılar 110 1 471,55 5,76 03/10/2023 3 2023/107 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Fatma Özçelik, Cengiz Özçelik, Sinan Özçelik Kamulaştırma Eskicami 120 5 1.716,03 4,68 03/10/2023 4 2023/108 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Halil Yeşilkula vasi Mustafa Yeşilkula Kamulaştırma Eskicami 118 3 1.806,42 4,84 03/10/2023 5 2023/109 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Nurullah Tunca Mirasçıları, Fadime Tunca, Makbule Tunca, Zennure Sarı, Necati Tunca, İsmihan Karabulut, Şaban Tunca Kamulaştırma Karakozan 106 112 105,93 - 03/10/2023 6 2023/110 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Nurullah Sarı Kamulaştırma Karakozan 106 114 69,38 - 03/10/2023 7 2023/111 Türkiye ElektrikDağıtım A.Ş. Halil Güven mirasçıları; Ramazan Güven, Ünzile Cahan, Yusuf Güven, Leyla Doğrul, Gülay Güven, Fatma Çoban, Fevzi Güven, Ahmet Güven Kamulaştırma Karakozan 106 118 447,66 - 03/10/2023 8 2023/112 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Cennet Akkoç, Fadime Gürbüz, Döndü Kaya, Durdu Özobuz, Durkadın Ünlü, Emrullah Firdan, Celal Firdan, Sebattin Firdan, Emine Alp, Dursun Firdan, Durdu Karadaş, Zeynep Koç, Dudu Dönmez, İrfan Gürbüz, Halil Gürbüz, Arife Topuz, Emine Kaplan, Cemil Kaşar, Fatma Bozkurt, Gülserin Kaşar, Durdu Firdan, Ayşe Kaya, Hüseyin Koşar, Nurten Akıncı, Hesna Karadaş, Nilüfer Karadaş, Döndü Firdan, Aslı Karadaş, Medine Karadaş, Kader Akkoç, Arife Karadaş, Özgül Yıldız, Adil Karadaş, Özlem Gülmez, Halil İbrahim Karadaş, Durdu Karadaş, Hanife Karadaş Hatice Atalay, Yılmaz Karadaş Kamulaştırma Avlaşa 114 4 1.307,29 8,04 03/10/2023 9 2023/113 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Mehmet Firdan Kamulaştırma Avlaşa 114 5 0,98 - 03/10/2023 10 2023/114 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Halil İbrahim Çelik mirasçıları; Mehmet Çelik, İmdat Çelik, Zennure Çelik, Hanım Aktay, Türkan Çelik, Tolga Çelik, Emine Çelik, Alim Çelik, Meryem Sönmez Kamulaştırma Avlaşa 116 8 1.411,85 10,13 03/10/2023 11 2023/115 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Ufuk Çelik

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayısında 11 adet dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 sayılı S. Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4.Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenindurdurulmasıkararıaldığınıbelgelendirmediğiniztakdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Selendi Ziraat Bankası Şubesine yarıtılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delilleriniziişbuilantarihinden10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. 25/09/2023

Basın No: ILN01898810

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