AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

İHALENİN KONUSU



Avcılar İlçesi sınırları içerisinde oluşan ve aşağıda nevi ve miktarı verilen ambalaj atıklarının ayrı toplanması. taşınması ve değerlendirilmesi hakkınnın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince açık teklif ihale usulü ile 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilmesi



İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

İşin Adı Avcılar İlçesi Sınırları İçerisinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi İşin Yapılacağı Yer Avcılar İlçesi Encümen Kararı 21.09.2023 tarih ve 688 Karar No İşim Süresi Sözleşme Tarihinden İtibaren 1 (Bir) Takvim Yılı İşin Miktarı ve Niteliği Avcılar İlçesine Ait 10 adet Mahallesinde Aylık Ortalama 185 ton Ambalaj Atıklarının Toplanması ,Taşınması İşi İşin Muhammen Bedeli 510.000,00 TL+ KDV Geçici Teminat 15.300,00 TL İhale Tarihi ve Saati 12.10.2023 Perşembe Günü Saat 10:45 İhalenin Yapılacağı Yer İhale Komisyonu Encümen Toplantı Odası İhalenin Yapılacağı Adres Avcılar Belediye Başkanlığı - Ambarlı Mahallesi

Naim Süleymanoğlu Sok No:10 Avcılar/İSTANBUL İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü İhale İlan Şekli Gazete İlanı ve İnternet Haber Sitesi, Belediye İlan Panosu İhale İlan Adedi 2 (iki) defa İhale Dökümanının Bedelsiz Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer Avcılar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü İhale Dökümanı Satın Alma Bedeli 1000 TL (bintürklirası)





İHALEYE KATILIM SAĞLAYACAK İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ



İhaleye katılım sağlayacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ,ihale dökümanının genel şartnamesinde belirtilen hususlara uygun olarak temin edecekler ve idareye sunacaklardır.

Adres ve İletişim Bilgileri Tebligat için Türkiye de kanuni adres beyanı (Beyanda telefon. Faks, ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) Oda Kayıt Belgesi Gerçek kişi olması halinde. ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar sicil ine kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi Noter Onaylı İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli ile imza beyannamesi / sirküleri ile ekinde T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli onaylı imza beyannamesi/ sirküleri ile ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları teşvik eden belgeler

4)Vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

6) Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve Vergi Dairesi'ne kesinleșmiş borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeler.

7) Avcılar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden ihale ilan tarihiden sonra alınmış borcu yoktur yazısı.

8) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge.

9) İdareden satin alınan ihale dokümanlarının her sayfası onaylanacak ve imzalanacak.

10 )İhale ilanında belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzun aslı.

11) İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge ( dekont veya makbuz)

12) Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı veya Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğünden alınmış ihale tarihi itibarı ile geçerli Tehlikesiz Atıklar Toplama Ayırma Belgesi.

13) İsteklinin ortak girişim olması halinde:

a) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişi,mi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler ile ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

b)Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarının, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.



GENEL ESASLAR



1) İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış örneklerini ya da idarece asılları görülerek "aslı idarece görülmüştür" yapılmış suretlerini vermek zorundadır.

2) İstekliler bu ihalede istenilen belgeleri en geç 11.10.2023 çarşamba günü saat 15:00'ya kadar Avcılar Belediyesi İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. İlgili müdürlük tarafından istekli tarafından sunulan belgelerin ihale şartnamesi ve ekleri ile ihale ilan şartlarına uygunluğu kontrol edilecek, yeterlilik kraterlerini sağlayanlara yalnızca bu ihaleye iştirak edeceğine dair İhaleye Giriş Belgesi verilecektir.

3) İhaleye Giriş Belgesi alan istekliler bu belge ile birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunucaklardır. İhaleye Giriş Belgesi alamayanlar bu ihaleye katılamazlar.

4) İdare, ihale gününe kadar ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

5) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

6)Vergi, resim ve harçlarla sözleșme giderleri ile bu iş için yapılmış olan ihale bedelleri ve karar pulu, sözleşme esnasında ihaleyi kazanan firma tarafından defaten ödenecektir.

7)Telgraf veya faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8) Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , ihale şartnamesinde ihaleye ilişkin tüm bilgiler , ihaleye katılım şartları ve yeterlik kritelleri ile belgelerin sunuluş şekilleri ayrıntılı belirtilmiştir.İsteklilerin ihaleye teklif vermeden önce dökümanlarını incelemeleri , teklifleri ile ihaleye ilişkin katılım ve yeterlilik belgelerini ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak vermeleri gerekmektedir.





İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01899780

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