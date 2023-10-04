PERVARİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO :2022/196

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle; Siirt İli Pervari İlçesi Ekindüzü köyünde kain fen bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen (101 ada 1 parsel) ve komşu taşınmazları olan Ekindüzü Köyü 149/3, 148/15,16,14 parsellerle çevrili olan taşınmazın Mehmet Zakir Kızılay adına tapuya tescili için mahkememize dava açıldığı, kazandırıcı zilyetlik koşullarının oluşmadığı itirazı ve hak sahipliği iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.26/09/2023

Basın No: ILN01902567

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