T.C. AKSARAY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72741676-2023/184-Ceza Dava Dosyası

Konu : DOSYA NO : 2023/184-KARAR NO : 2023/627

İLAN

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 23/06/2023 tarih ve 2023/184 esas, 2023/627karar ilamı ile sanık ADEM KOCAÖZ 'nün 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu' nun 63/1-a maddesi gereğince CMK 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK.231/8 maddesi gereğince sanığın BEŞ (5) YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TÂBİ TUTULMASINA, denetim süresi içinde takdirensanığa yükümlülük yüklenmesine YER OLMADIĞINA,CMK.231/10 maddesi gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmemesi durumunda, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilmesine, aksi halde hükmün açıklanmasına,sanığın uyarılmasına(uyarı yapılamadı.) karar verilmiştir. Mahkememize ait gerekçeli karar SANIKADEM KOCAÖZ ( İlhami ve Hatice oğlu,10/06/1986 d.lu. TC. 33737350674 ) 'e tüm aramalara rağmen TEBLİĞ SAĞLANAMAMIŞTIR.

1- 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğini takip eden yedi (7) günlük süre içerisinde doğrudan mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla İTİRAZedebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01902099

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