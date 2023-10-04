T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 05.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/200 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ulam Köyü/Mah
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 120
PARSEL NO : 21
VASFI : Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 772.01m² ve 290.18m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Esat Ekin, Umut Altunakar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/200 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023
Basın No: ILN01902079
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