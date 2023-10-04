T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/201 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ulam Köyü/Mah.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 120

PARSEL NO : 28-63-65-66

VASFI : Susuz Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 276.8 m², 337,04 m², 81.88m² ve 1979.62m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Ekin

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/201 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023

Basın No: ILN01902083

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