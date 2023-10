T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/194 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Mah/Köy

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 494

PARSEL NO : 4

VASFI : Susuz Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 477.54 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Esat Kardeşoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/194 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023

