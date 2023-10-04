T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 05.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/194 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Mah/Köy
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 494
PARSEL NO : 4
VASFI : Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 477.54 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Esat Kardeşoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/194 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023
Basın No: ILN01902100
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