T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLÂN

ESAS NO : 2023/193 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Mah/Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 494

PARSEL NO : 3

VASFI : Susuz Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 602.44m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Bahar ve Mehmet Salih Altunakar

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/193 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023

Basın No: ILN01902103

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