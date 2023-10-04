T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLÂN

Giriş Tarihi: 05.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/193 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Mah/Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 494
PARSEL NO : 3
VASFI : Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 602.44m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Bahar ve Mehmet Salih Altunakar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/193 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023
Basın No: ILN01902103
#ilan.gov.tr