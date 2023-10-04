T.C. KARŞIYAKA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76069071-2023/456-Ceza Dava Dosyası 02.10.2023

Konu :

İL A N

Sivas/Gürün/Yılanhüyük nüfusuna kayıtlı, Cafer ve Anşe oğlu, 06/06/1981 Yılanhüyük doğumlu DURDU ARSLAN hakkında Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Buluhndurma eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda,

6136 Sayılı Yasanın 13/3, CYY 251/3, TCY 52/2 maddeleri gereğince 1 Yıl 2 Ay 15 Gün Hapis ve 600-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Sanığın bilinen en son adresi olan Goncalar Mah. 6039 Sokak No:42 İç Kapı No:6 Karşıyaka/İzmir adresine çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edildiği, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin bulunmadığı, kayıtlı bulunan tüm adreslerinden kolluk vasıtası ile yapılan adres araştırması sonucunda sanığın adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY. nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayacak 1 haftalık süre içerisinde mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile itiraz yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği,

İlanen duyurulur.

Basın No: ILN01902568

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