T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 05.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/336 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi, Karacaören Köyü
ADA NO : 121
PARSEL NO : 19
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.354,44 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN EVLİYAOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/336 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01901237
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