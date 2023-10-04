T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/920-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2020/920

Karar No : 2021/872

Sanık : Mufid TAHHAN, Mustafa ve Meryem oğlu 25/01/1960 İdlip doğumlu

Suç : Karşılıksız yararlanma

Suç Tarihi : 26/08/2016

Karar Tarihi : 03/09/2021

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Mufid TAHHANhakkında karşılıksız yararlanma suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda(Düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve istinafdilekçesi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.29.09.2023

Basın No: ILN01902569

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