T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 06.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/511 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR, BERGAMA, GAYLAN MAH.
ADA NO : 101
PARSEL NO : 17
YÜZÖLÇÜMÜ : 69,31 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ KARAKAŞ-20183247962
2- DİLEK GÜDÜCÜ-20174248244
3- ESMA ÜŞTÜ-20531236372
4- FATMA ATEŞ-37993654422
5- MELEK GÜDÜCÜ-20177248180
6- MUSTAFA KARAKAŞ-20186247808
7- NAZMİYE KARAKAŞ-20180248016
8- SAFİYE ŞENGÜL-21488204414
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/511 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/10/2023
Basın No: ILN01903194
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