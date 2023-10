T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/511 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR, BERGAMA, GAYLAN MAH.

ADA NO : 101

PARSEL NO : 17

YÜZÖLÇÜMÜ : 69,31 M2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ KARAKAŞ-20183247962

2- DİLEK GÜDÜCÜ-20174248244

3- ESMA ÜŞTÜ-20531236372

4- FATMA ATEŞ-37993654422

5- MELEK GÜDÜCÜ-20177248180

6- MUSTAFA KARAKAŞ-20186247808

7- NAZMİYE KARAKAŞ-20180248016

8- SAFİYE ŞENGÜL-21488204414

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/511 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/10/2023

Basın No: ILN01903194

#ilan.gov.tr