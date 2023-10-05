T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/309 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Konak Mahallesi 147 ada 10 parsel sayılı yol vasfında, yüzölçümü 725,72 m² olan taşınmazda 725,72 m²lik alanlar için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Ahmet çocuğu Sıddıka Şimşek aleyhine725,72 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/309 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023

Basın No: ILN01903036

#ilan.gov.tr