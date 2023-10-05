T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/312 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu olan; Burdur İli Çavdır İlçesi Kayacık Köyü Karasinne Mevkii 193 ada 32 parsel sayılı tarla vasfında, yüzölçümü 479,29 m² olan taşınmazda 479,29 m²lik alanlar için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Mustafa çocuğu Zühra Yavuz aleyhine 479,29 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/312 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023

Basın No: ILN01903088

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