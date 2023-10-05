T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 06.10.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 02:22
ESAS NO : 2023/1114 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli,Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1174 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Rukiye Kara ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2023/1114 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 14/11/2023 günü saat 10:13'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/09/2023
Basın No: ILN01902977
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