AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 19.10.2023 Perşembe günü satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.



Saray Mahallesi 4066 G.M. no'lu 269 ada 67 parsel 404,06 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:30'da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 400.000,00 TL, geçici teminatı 12.000,00.TL'dir.



Altunkalem Mahallesi 4067 G.M. no'lu 1769 ada 7 parsel 602,35 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:40'da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 3.000.000,00 TL, geçici teminatı 90.000,00.TL'dir.



Doğrugöz Mahallesi 199 ada 17 parselde 1,000.00 m² 2127 G.M. no'lu İşyerinin kira ihalesi saat 14:50'da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 70.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 10.500,00 TL'dir.



Atakent Mahallesi 182 ada 7 parselde 14,562.36 m² 574 G.M. no'lu Tarlanın kira ihalesi saat 15:00'da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 10.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.500,00 TL'dir.



Atakent Mahallesi 183 ada 2 parselde 47,835.48 m² 575 G.M. no'lu Tarlanın kira ihalesi saat 15:10'da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 30.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 4.500,00 TL'dir.



Atakent Mahallesi 131 ada 15 parselde 12,719.15 m² 775 G.M. no'lu Tarlanın kira ihalesi saat 15:20'da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 10.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.500,00 TL'dir.



Katılımcıların 19.10.2023 Perşembe günü saat 12:30'a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Basın No: ILN01904521

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