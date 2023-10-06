Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Esas no: 2021/629

Ankara İli Kalecik İlçesi Gökdere Mahallesi Kozlu Mevkii 382 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın doğusunda konuşlu yaklaşık 60 dönümlük tarla niteliğindeki taşınmaz hakkında davacı Abdi Karakuş tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası açıldığı ilan olunarak, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar vereceği hususu ilanen ihtar olunur.

Basın No: ILN01904430

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