T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/196 Esas Konu :Davacı, ESER SEMİH ALTAN ile Davalı , OLENA RYZHOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

19820309-00729- OLENA RYZHOVA' nın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiştir.

14/12/2023 duruşma günü, saat 12:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, aksi halde HMK.'nın 147 nci maddesi gereğince "belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği "davalı 19820309-00729- OLENA RYZHOVA ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 29/09/2023

Basın No: ILN01904516

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