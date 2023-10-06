T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/295 Esas

DAVALILAR : 1- GÜLAY TOP (TCKN:10211523274)

2- NURAY EKİNCİ

3- DENİS BEACH

4- JURFEN BEACH

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar Silivri Belediye Başkanlığı, Emine Hatice Oymak, Muzaffer Çeviker, Emine Çağlayan, Mehmet Vahdettin Çeviker, Tacettin Çeviker, Suade Çeviker, Fatma Meliha Kuru, Mahmut Şevket Kuru, Ahmet Rafet Kuru, Erdinç Tabak aleyhine ikame edilen Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizden verilen 09/07/2009 tarih ve 2007/565 Esas 2009/350 Karar sayılı kararının Yargıtay 8.Hukuk Dairesi'nin 02/03/2023 tarih ve 2023/641 Esas 2023/1202 Karar sayılı ilamıyla BOZULMASINA karar verildiği, dosyanın mahkememizde 2023/295 Esas sırasına kaydının yapıldığı, duruşmasının 28/05/2024 günü saat 11:10'a bırakılmasına karar verildiği,

İşbu Yargıtay İlamı ve Tensip Zaptı davalılar NURAY EKİNCİ, DENİS BEACH, JURFEN BEACH, GÜLAY TOP (TCKN:10211523274)'a tüm aramalara rağmen adreslerinin tespit edilememesi sebebiyle tebliğ edilemediğinden, işbu Yargıtay İlamı ve Tensip Zaptı davalılar NURAY EKİNCİ, DENİS BEACH, JURFEN BEACH, GÜLAY TOP (TCKN:10211523274)'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01904428

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