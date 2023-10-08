T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/469 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bilecik İli Merkez İlçesi Dereşemsettin Köyü Sık Dikmelik Mevkii 175 Ada 19 Parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- İbrahim YAMAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Bilecik 3. Organize Sanayi Adına Bilecik İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün 12/10/2018 tarih ve 4049 sayılı yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Davacı Bilecik İl Özel İdaresi vekili tarafından, yukarıda ili, ilçesi, mahallesi, mevkii, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazın kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. ve diğer maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek,husumeti davacı Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesine yöneltilecektir.

30 gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz davacı Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesiadına tescil edilecektir.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

MahkememizinyukarıdakiEsas sayılı dava dosyasının duruşma günü 23/02/2024 günü, saat 14:20'dir.

İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.03/10/2023

Basın No: ILN01905398

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