T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 09.10.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 00:40
ESAS NO : 2023/319 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi, Selalmaz Köyü
ADA NO : 109
PARSEL NO : 39
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 266,75 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : REMZİ KEÇECİ
BAYRAM KEÇECİ
HACER BEŞİR
HAMİDE DEMİRCİ
ALTUN UMUR
AYSEL YANAZ
ŞEFİKA SEZER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/319 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01901759
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