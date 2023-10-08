T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/318 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi, Selalmaz Köyü

ADA NO : 114

PARSEL NO : 41

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1440,59 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEFURE ÇELİK

HASAN ÇUFADAR

MEHMET ÇUFADAR

EMİNE KÜTAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/318 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01901804

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