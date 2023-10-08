T.C. KONYA 3. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/142-KARAR NO: 2023/171

İLAN

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/07/2023 tarihli ilamı ile 5/1 maddesi gereğince ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (SÜRESİZ), 406907 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Özdemir Işıl Geri Dönüşüm Plastik Petrol ve Petrol Ürn. San. Ve Tic. A.Ş. yetkilisi sanık İbrahim ve Sabriye oğlu, 15/06/1988 doğumlu, Mardin, Ömerli, Kayaballı mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayımlanan gazete, internet haber sitesi ve Basın ilan kurumu ilan portalında ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01903325

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