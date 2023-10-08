T.C. KUMLUCA 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/118 Esas

İLAN METNİ

SANIK: Ahmet TURHAN, T.C. Kimlik No:537*****054 Osman ve Cemile oğlu, 09/10/1980 ÖMERLİ doğumlu, MARDİN, ÖMERLİ, Beşikkaya mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Müşteki Adil Kağan ULUKAYA ile Sanık Ahmet TURHAN arasında mahkememizde görülmekte olan Çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme suçundan yürütülen kovuşturmada, Sanık Ahmet TURHAN'ın bilinen en son adresine ve UYAP SGK sisteminde bulunan iş yeri adresine tebligat çıkartılmış ancak tebliğ edilememiş, MERNİS siteminde adresinin boş olduğu,kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda da adresi tespit edilememiştir.

Sanık hakkında mahkememizce verilen gerekçeli kararın adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiştir. Sanık Ahmet TURHAN hakkında, üzerine atılı suçtan dolayı, Mahkememizin 23.09.2020 tarihli 2019/118 Esas, 2020/62 sayılı kararı ile; Garanti bankası Sanayi sitesi/İzmir şubesineait 05/10/2019 keşidetarihli, keşide yeri izmir 8005308 seri nolu80.000,00-TL,bedelliçekten dolayı 77.970,00-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilmiştir. Bu karara karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde, mahkememize sunulacak veya mahkememize gönderilmek üzere herhangi bir yer icra ceza mahkemesine sunulacak dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yoluna başvurabileceğiniz ilanen tebliğ olunur. 07.03.2023

Basın No: ILN01905206

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