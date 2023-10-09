DENİZLİ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mehmet ve Gülay oğlu, 12/08/1994 Denizli doğumlu, MURAT GÜREL'e tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır. Sanık MURAT GÜREL'e hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 6 ay hapis cezası verilmiştir.Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 27.04.2023tarih 2022/768 Esas, 2023/276 Karar sayılı kararı sanığa tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf edebileceği hususunun sanık MURAT GÜLER'e ilanen tebliği rica olunur.

Basın No: ILN01906832

#ilan.gov.tr