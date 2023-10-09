MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 10.10.2023 00:00
ESAS NO : 2020/154 Esas
KARAR NO : 2021/257
Davacı MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Açılan davanın KABULÜ İLE;
1-Dava konusu,Malatya ili Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi 1754 Ada 4 parsel sayılı taşınmazın davalı adına olan tapusunun iptali ile DAVACI İDARE ADINA TESCİLİNE,
Tescil yönünden kesin, bedel yönünden HMK 394/5 ve 341/1 maddesi gereğince istinafa tabi olan iş bu karar davacı kurumca bedel yönünden istinaf edilmiş olduğu;
Dosyamızda Dahili Davalı 15068622156 TC kimlik nolu AHMET KARAAVCI'ya
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2023
Basın No: ILN01905398
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