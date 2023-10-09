MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/154 Esas

KARAR NO : 2021/257

Davacı MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Açılan davanın KABULÜ İLE;

1-Dava konusu,Malatya ili Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi 1754 Ada 4 parsel sayılı taşınmazın davalı adına olan tapusunun iptali ile DAVACI İDARE ADINA TESCİLİNE,

Tescil yönünden kesin, bedel yönünden HMK 394/5 ve 341/1 maddesi gereğince istinafa tabi olan iş bu karar davacı kurumca bedel yönünden istinaf edilmiş olduğu;

Dosyamızda Dahili Davalı 15068622156 TC kimlik nolu AHMET KARAAVCI'ya

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2023

Basın No: ILN01905398

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