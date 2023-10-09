T.C. ANKARA 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/22

DAVALILAR : 1- Hakan Tours Kırmanlar Tur. Taş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.

2- Kırmanlar Turizm Taşımacılık Taahhüt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi

3- Sistem Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mahkememizde açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yukarıda isimleri yazılı bulunan davalılara daha önce tebligat yapılan adreslerine bilirkişi raporunun tebliği için çıkarılan tebligatların Hakan Tours Kırmanlar Şirketinin adresinin bulunamadığı, Kırmanlar Turizm ve Sistem Enerji'ye ait adreslerin deprem nedeni ile yıkılması sebebi ile tebligatların yapılamadığı, yapılan tüm araştırmalara rağmen de adreslerin tespit edilemediği anlaşılmış ve neticede bilirkişi raporlarının bu şirketler yönünden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dosya üzerinde işçilik alacağı hususunda rapor tanzimi için dosyanın tevdi edildiği Hesaplama Uzmanı Süleyman Zeybek sunduğu 29/03/2023 tarihli raporunda özetle;

Davacı idarenin ödediği tüm bedeli davalılardan talep edilebileceğine karar verilmesi ihtimaline binaen idare tarafından ödenen miktarlara ve %100 rücu esasına göre hesaplamanın :

dosyada mevcut bilgi ve belgelere göre; davalıların sorumlu oldukları tutarların terditli olarak ayrı ayrı belirlenmiş ve yukarıda gösterilmiştir.

Dosyanın duruşma Günü: 17/01/2024 günü saat: 09:40'dadır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız bilirkişi raporunun tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01905187

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